توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على كل المناطق تصل لرعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس غدا الأحد، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما يشهد الطقس غدا وفقا لبيان الأرصاد، أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية - الشرقية -المنوفية - الدقهلية) ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الاثنين، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأخيرا يشهد طقس الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.