تحسن الطقس في الإسكندرية رغم أمطار الفجر.. وتحذيرات من الصقيع (فيديو) 

شهد الطقس في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، تحسنا ملحوظا عما كان الوضع عليه فجرا، حيث سقطت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في ظل الطقس السيئ الذي ضرب المدينة الساحلية خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أنه تحسن نسبيا حيث توقف تساقط الأمطار، إلا أن السحب الكثيفة ما زالت متراكمة ما ينذر بهطول أمطار في أي وقت خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الصقيع الشديد.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي صاحبت الطقس السيئ في الإسكندرية فجرا، إلا أن الحياة الطبيعية استمرت اليوم بعدما قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك بناء على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أكدت استقرار الأحوال الجوية، وهو ما حدث خلال ساعات الصباح.

متابعة لحظية بسبب صقيع الإسكندرية

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية، سجلت العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 30 كم في الساعة، ما يوضح أسباب ذلك الصقيع، الأمر الذي تبعه تشديد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

صفحات مزيفة وراء شائعة تعطيل الدراسة

في ذات السياق، حذرت محافظة الإسكندرية من صفحات مزيفة ومجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم ولوجو محافظة الإسكندرية، وصفوها بأنها تعمل على تضليل المواطنين، وتنشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها، وذلك بعد تداول اخبار خاطئة عن تعطيل الدراسة اليوم السبت على تلك الصفحات.