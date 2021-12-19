حظك اليوم برج السرطان الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بخيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً، كما أنه يتميز بامتلاكه للقدرة الكبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأنٍ، فهم عادة يملكون زمام الأمور.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر المكتمل بمنزل الصحة ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.. اهدأ ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.