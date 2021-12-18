ضبط ألف عبوة مايونيز وصلصة فاسدة بمصنع شهير في 6 أكتوبر

ضبطت حملة رقابية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من صوص المايونيز وصلصة الطماطم المنتهية الصلاحية، خلال جولة تفتيشية في منطقة 6 أكتوبر، إذ تم ضبط 980 عبوة صوص مايونيز منتهي الصلاحية، في أحد المصانع الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

محضر بكميات المايونيز المضبوطة بالنيابة

وتمكنت حملة التفتيش من إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كميات المايونيز في مصنع يمتلكه أحد كبار رجال الأعمال، وتم تحرير محضر بالواقعة بالنيابة، وبلغت كميات المايونيز المضبوطة 980 عبوة بلاستيكية، ووزن العبوة الواحدة تقريبا 500 جرام.

ضبط 7 ألاف قطعة لبان مجهولة المصدر

في السياق ذاته، قال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حملات الإدارة التفتيشية على الأسواق مؤخرًا تمكنت من ضبط 7 ألاف و200 قطعة لبان مجهولة المصدر وبدون فواتير، فضلًا عن ضبط 2000 عبوة جبن مطبوخة منتهية الصلاحية، قبل بيعها في الأسواق داخل إحدى شركات الصناعات الغذائية في مدينة العبور.

2 طن زيت طعام مجهول

وتابع «أبوالفضل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مضبوطات الحملات الرقابية شملت 2 طن زيت طعام مجهول مصدره، وبدون بيانات داخل سرجة لبيع الزيوت في منطقة الزيتون بالقاهرة.

ونوّه مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن جميع المضبوطات السابقة تم تحرير محضر بها في النيابة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة مناسبة ضد المسئولين عن بيع أو تخزين هذه السلع، سواء كانت سلع منتهية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع تداول أي سلع رديئة أو مجهولة.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ووقف تلاعب التجار ومنع بيع أي سلعة مجهولة للمواطنين.