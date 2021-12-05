التموين: ضبط 600 علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق

تمكنت حملة تفتيشية من الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بديوان عام وزارة التموين، من ضبط عدد 600 علبة لبن أطفال حديثي الولادة منتهية الصلاحية منذ 3 أشهر ماضية، قبل تداولها في الأسواق وبيعها للمواطنين والإضرار بصحة الأطفال الرضع.

تشميع مخزن علب لبن الأطفال المنتهية الصلاحية

وقال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملة التفتيشية تمكنت من ضبط كميات علب لبن الأطفال في أحد مخازن الشركة المصنعة للبن في منطقة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن الحملة قامت بتشميع المخزن ومصادرة الكميات المضبوطة بها تمهيدا لإعدامها بعد صدور قرار من النيابة بشأنها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تحرير محضر في النيابة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة مناسبة ضد القائمين على المخزن والشركة المصنعة بسبب تخزين معلبات غذائية منتهية الصلاحية وتضر بصحة المواطنين حال بيعها وتناولها، موضحا أن علب لبن الأطفال مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية بتاريخ 9 يونيو 2021.

وتشن الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيش دورية على الأسواق من أجل ضبط السوق ومنع تداول أي سلع رديئة أو منتهية الصلاحية لعدم الإضرار بصحة المواطنين والمستهلكين، فضلا عن وقف بيع أي سلع مجهولة المصدر.

صور من معلبات لبن الأطفال المضبوطة منتهية الصلاحية

ويوجه الدكتور علي المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات وقطاعات الرقابة والتفتيش في الوزارة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والشركات لضبط مصانع بير السلم، لمنع بيع أي سلع رديئة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين، فضلا عن الرقابة الدائمة على المخازن والمصانع خاصة غير المرخصة والمطاعم من أجل ضبط الأسواق ومنع الغش والتدليس.