درجات الحرارة تحت الصفر ببعض المناطق.. الأرصاد: احذروا الساعات المقبلة

حذرت هيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس سيكون باردا نهاراً على شمال البلد، حتى شمل الصعيد، معتدلا على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا، على مختلف الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

درجة الحرارة تصل لـ 2 تحت الصفر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، إذ يتوقع أن تسجل بعض المناطق درجات حرارة أقل من الصفر، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14.

ونوهت الأرصاد إلى أن طقس اليوم الأحد، يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط»، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا، رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا «الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية»، على فترات متقطعة.

كما تشير توقعات الهيئة، إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح إلى 70كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، فضلا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.