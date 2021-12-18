تطورات جديدة بقضية فتاة كفر شكر والأسرة تطلب القصاص.. (فيديو)

شيع المئات من أبناء قرية «كفر عامر ورضوان»، بدائرة مركز كفر شكر في محافظة القليوبية، جثمان الفتاة «هايدى و.»، 22 سنة، التي تم العثور على جثمانها على جانب طريق «شبرا - بنها» الحر، بدائرة مركز بنها، حيث ارتسمت علامات الحزن على أهالي القرية لرحيل الفتاة بهذا الشكل المأساوي، كما انهارت والدة وأسرة المجني عليها، مطالبين بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتقديمه للعدالة والقصاص لابنتهم، التي راحت ضحية جريمة غادرة في ريعان شبابها.

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التصريح بدفن جثة الفتاة

وصرحت نيابة مركز بنها، في وقت سابق، بدفن جثة الفتاة «هايدي»، التي عثر عليها ملقاة بجوار طريق شبرا بنها الحر، بدائرة مركز شرطة بنها، بعد ساعات من تغيبها عن منزلها بقرية «كفر عامر ورضوان»، بدائرة مركز كفر شكر، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم، وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة الفتاة

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة الفتاة المجني عليها، أمس الأول الخميس، حيث أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة وطريقتها، وسؤال أهلية الفتاة، وفحص علاقاتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها، وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز كفر شكر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى «هايدي و.»، من قرية «كفر عامر ورضوان»، بدائرة المركز، عقب خروجها للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية في بنها.

جرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ووضع خطة بحث لمعرفة مصير الفتاة، والكشف عن آخر رؤية لها، وفحص علاقاتها في قريتها بكفر شكر، وفي مقر عملها بمدينة بنها، إلى أن تم العثور على جثتها ملقاة على جانب طريق بنها - شبرا الحر، بدائرة مركز بنها.

وكشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل في رقبتها، وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان، وأنها توفيت نتيجة الخنق، ويجري فحص الواقعة لتحديد مرتكبها، كما كشفت التحريات أن المتوفاة تبلغ من العمر 22 سنة، من أسرة بسيطة، وليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد، ولم يظهر عليها قبيل الحادث أي أمور غريبة أو مثيرة للارتياب.