ضبط 190 منشأة مخالفة و34 ألف صنف أدوية منتهية بالبحيرة في 2021

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته المحافظة خلال عام 2021 من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقوداً كاملة، وذلك بسواعد وقوة وإرادة المصريين، ضمن جهود الدولة للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا.

وأشار محافظ البحيرة إلى الدور الكبير لإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، بقيادة عمر لبيب، بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التابعة بالمراكز والمدن، وحملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط بجميع المؤسسات، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات.

حملات الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بعدة حملات خلال عام 2021، أسفرت عن ضبط مركز توليد مخالف، تديره إحدى الممرضات داخل مسكنها، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص، وتم تحريز 2350 صنفاً دوائياً، بواقع 120000 قرص أدوية تأمين صحي محظور تداولها.

كما تم، خلال تلك الحملات التي استهدفت مختلف مراكز المحافظة، ضبط محل يُدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص، تديره إحدى المعلمات، وتم ضبط 405 أصناف دوائي، بالإضافة إلى 158 صنف أدوية محظور تداولها.

كما تم ضبط محل يُدار على هيئة صيدلية، يديرها شخص غير مؤهل، وتم تحريز 520 صنفاً لأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة، وأخرى مؤثرة على الصحة النفسية، بالإضافة إلى ضبط محل يدار على هيئة صيدلية، يديرها شخص حاصل على ليسانس آثار، وتم تحريز 3498 صنف أدوية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، وضبط مركز علاج طبيعي بدون ترخيص، تديره خريجة تربية رياضية، منتحلة صفة طبيب، فضلاً عن ضبط 3 عيادات أسنان بدون ترخيص.

ضبط 190 منشأة طبية بدون ترخيص

كما أسفرت الحملات عن ضبط 34 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و108 مراكز طبية بها مخالفات وملاحظات، و190منشأة طبية تدار بدون ترخيص، و76 عيادة طبية مخالفة لاشتراطات التشغيل، وتحرير 46 محضر مزاولة مهنة صيدلي بعدد من الصيدليات.

وتم خلال حملات إدارة الرقابة والمتابعة المرور على 460 مدرسة بعدد 18 إدارة تعليمية، خلال المراحل التعليمية الثلاث، للتأكد من استعداد وانتظام سير العملية التعليمية، وتطبيق كافة نواحي السلامة، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

كما تم المرور على 127 محل جزارة، مما أسفر عن ضبط كمية من اللحوم لذبحها خارج المجازر الحكومية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والمرور على 187 مطعماً للتأكد من صلاحية اللحوم المتداولة، وتم ضبط ما يزيد على 14 طن أسماك مجمدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وفي قطاع الانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية والخدمية، تبين انصراف 2607 موظفين من العمل قبل مواعيد الانصراف المقررة قانوناً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.