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عاجل.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

كتب:

كريم روماني
05:09 م | السبت 18 ديسمبر 2021
الدكتور طارق شوقي_ وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي_ وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت في بيان عاجل لها: «تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢.تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة..تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية».

وشددن على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة. 

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