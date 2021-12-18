عاجل.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت في بيان عاجل لها: «تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢.تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة..تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية».

وشددن على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.