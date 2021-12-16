اللغات الأجنبية المسموح بها أداء الامتحانات لطلاب «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللغات الأجنبية المسموح للطلاب المصريين بالخارج أداء الامتحانات فيها، والتي ستعقد وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها خلال الفترة الماضية.

أولاً طلاب مرحلة التعليم الأساسي

- طلاب نظام اللغات يؤدون الامتحان في لغة أجنبية واحدة فقط من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، كلغة أجنبية أولى.

- طلاب نظام العربي يؤدون الامتحان في اللغة الإنجليزية فقط كلغة أجنبية أولى.

ثانياً.. اللغات الأجنبية لامتحان الأول والثاني الثانوي

- يشترط أن يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغتين كلغة أجنبية أولى، إما الإنجليزية أو الفرنسية.

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية كلغة أجنبية ثانية «الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية».

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

- يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصف الثاني الثانوي بنفس اللغة التي أدى الامتحان فيها بالصف الأول الثانوي، ولا يجوز تغييرها طبقاً لموافقة قطاع التعليم العام في 2 سبتمبر 2009، وموافقة رئيس قطاع مكتب الوزير على رأي فتوى الشئون القانونية بتاريخ 8 يونيو 2017.

«شوقي»: امتحانات الرابع الابتدائي تختلف من مدرسة لأخرى

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، التفاصيل الكاملة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أن الامتحانات ستختلف من مدرسة لأخرى، وتُوضع من قبل الموجهين من بنك الأسئلة المعد من قبل وزارة التربية والتعليم، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وفهم مخرجات التعلم من المقرر الدراسي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم توفير آلية «كيو آر كود» على الكتب المدرسية والتي تمكن الطلاب من الاطلاع على شرح الدروس العلمية بالفيديو على الهاتف المحمول.