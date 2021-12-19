10 توصيات هامة من منظمة الأغذية قبل شراء الخضروات والفاكهه

وضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» عدداً من التوصيات الهامة عند شراء ثمار الفاكهه والخضروات من الأسواق، مفضلة شراء ثمار الفاكهة والخضر متوسطة الحجم عن غيرها كبيرة الحجم والصغيرة، كما اعتبرت المنظمة أن الثمار غير المنتظمة الشكل تعد ثماراً صالحة للاستهلاك ولا تشكل خطراً على الصحة، حيث لا يمثل الشكل الخارجي للثمرة في حد ذاته مشكلة صحية للمستهلك، ونستعرض في النقاط التالية اهم التوصيات التي وضعتها المنظمة لشراء الثمار السليمة والصحية.

1- اختيار الثمار المتوسطة فى الحجم والوزن وتفضيلها عن الثمار ذات الأحجام الكبيرة أو الصغيرة جداً.

2- الشراء فى الموسم الطبيعى الذى يظهر فيه المحصول.

3 - يجب أن تكون الثمار المشتراه سليمة خالية من أى إصابات حشرية أو مرضية وجدير بالذكر ان الثمار غير منتظمة الشكل تعد ثمار صالحة للاستهلاك ولا تشكل خطرا على الصحة حيث لا يمثل الشكل الخارجى للثمرة فى حد ذاته مشكلة صحية للمستهلك.

4- عدم الشراء فوق الاحتياج بكميات كبيرة وخصوصا للثمار السريعة التلف.

5- شراء الثمار مكتملة النمو وذات النضج الملائم وأن تكون ذات صلابة ملائمة و نضرة ولامعة، وخالية من العيوب والتشوهات.

6- عدم شراء الثمار التى تم قطفها قبل اكتمال النمو أو غير الناضجة.

7- عدم شراء الثمار الناضجة الطرية لتلفها سريعاً وعدم تحملها للتداول والتخزين.

8- تجنب شراء ثمار التى تظهر بها رائحة المبيدات واختيار الفاكهة التى بها أقل قدر ممكن من بقايا المبيدات مثل الموز والمانجو والكيوى والأفوكادو والباباظ.

10- عند الشراء فى عبوات مجهزة سابقاً يراعى ظهور المنتج من خلالها وأن تكون العبوات شفافة تظهر ما بداخلها، كما يراعى فصل العبوات عن بعضها عند الشراء سواء فاكهة أو خضروات أو لحوم أو دواجن أو أسماك.