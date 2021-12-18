الصحة: حاولنا تأخير وصول «أوميكرون» لا منعه.. وكثرة التحور يضعف كورونا

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أسباب ظهور متحور «أوميكرون» في مصر، فقال إن العالم عبارة عن قرية صغيرة، وبعد ظهور «أوميكرون» في بلد من البلاد، كان ولابد من أن يصل لباقي الدول، وما تم من إجراءات كانت محاولة لتأخير وصول المتحور وليس منعه.

وأوضح «النادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع عبر على شاشة «دي إم سي»، أن درجة الإصابة بمتحور «أوميكرون» تتراوح من بسيطة إلى متوسطة، ونسبة الوفيات على مستوى العالم من متحور «أوميكرون» أقل من 1%.

فيروس كورونا في طريقه للضعف

وأضاف أن الفيروس في طريقه للضعف لكثرة تحوراته التي تجعله أقل قوة مما كان عليه عند ظهوره، لكن في الوقت ذاته تصبح قدرته على الانتشار أسرع، مؤكدًا أن التطعيم أمر هام مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وغسل الأيدي للوقاية من المتحور الجديد، إضافة إلى إجراء حجر صحي في البؤر التي يثبت فيها اكتشاف المتحور الجديد.

اللقاحات الموجودة ما زالت فعالة ضد أوميكرون

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أنه عند ظهور هذا المتحور كان هناك قلق من أن تكون الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات غير فعالة، ولكنها حتى الآن اللقاحات أثبتت فاعليتها ضد هذا الفيروس، لافتًا إلى أن المرض يأخذ صورة بسيطة ولكن علينا أخذ الاحتياطات لتفادي انتشاره.