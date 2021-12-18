التعليم: امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي تعتمد على فهم الطالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2021 -2022، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2021 -2022 تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من كل المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وترصد «الوطن» جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2021 -2022

-يعقد يوم السبت الموافق 22 يناير المقبل امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

-يعقد يوم الاثنين الموافق 24 يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا لمدة ساعة ونصف للمادة الواحدة.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء لمدة ساعة ونص للمادة الواحدة.

-يعقد يوم السبت الموافق 28 يناير المقبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

-يعقد يوم الاثنين الموافق 31 يناير امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونص للمادة الواحدة.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

تفاصيل امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2021 -2022

-تعقد إلكترونياً وليس ورقيا.

-تعقد في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً.

-تعقد في المدارس.

-تعقد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

-تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.

-تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

-يؤدي الطالب الامتحان من خلال جهاز التابلت.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه يجرى حالياً الاستعداد للامتحانات وتجهيز البنية التكنولوجية في جميع المدارس بشكل جيد حتى يؤدي الطلاب الامتحانات دون أي معوقات.