طبيب عن متحور أوميكرون: أعراضه لا تتضمن فقدان الشم والتذوق

زاد البحث عن متحور «أوميكرون» خلال الساعات الماضية، على محرك «جوجل» بعد إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل أول 3 إصابات بالمتحور الجديد، ما دفع المصريين للتساؤل عن أعراض المتحور وما الفرق بينها وبين أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويعرض «الوطن» تلك التفاصيل خلال السطور التالية.

أعراض متحور أوميكرون

في هذا الصدد قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، إن متحور أوميكرون أصبح الشغل الشاغل في العشرات من دول العالم، وبدأ المتحور في احتلال مكانة متحور دلتا، مشيرًا إلى أن «أوميكرون» أكثر قدرة على الانتشار من أي متحور سابق، رغم أنه أقل خطورة من أمثاله.

وأضاف أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة استطاعت عمل الفحص الجيني للقادمين من الخارج المصابين بمتحور «أوميكرون»، لافتًا إلى أن أعراض المتحور الجديد حتى هذه اللحظة تشبه بشكل كبير الأعراض التنفسية التي تصيب الشخص المصاب بفيروس كورونا.

متحور أوميكرون

وأشار «المر» إلى أن متحور أوميكرون يتميز عن أي متحور آخر بأنه لا يحدث فيه فقدان لحاستي التذوق والشم غالبًا، ومن بين أعراضه الشعور بارتفاع في درجات الحرارة، وضيق وقصَر في التنفس، وتعب شديد في العظام، وصداع، وقد يشعر المصاب بالمتحور ببعض الرشح والرغبة في القيء، موضحًا أن أعراض الإصابة بـ«أوميكرون» يُشفى المصاب بها تلقائيًا.

الوقاية من متحور أوميكرون

وأوضح أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق أن الحالات التي تم اكتشافها من متحور أوميكرون الجديد، كان هناك شخصان لا يشعران بأي أعراض، بينما كان يشعر الثالث بأعراض خفيفة جدًا، مشيرًا إلى أن علاجه حتى الآن هو نفس بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وأوصى من يشعر بالأعراض السابق ذكرها بعزل نفسه وتلقى مسكن للحرارة، وفي حال ازدادت الأعراض، وشعر المريض بضيق في التنفس فعليه أن يذهب للاستشارة الطبية، موجهًا الأطباء بالتعامل مع مصابي «أوميكرون» بنفس درجة التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.