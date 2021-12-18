طبيب بجنوب أفريقيا يوضح طرق الوقاية من «أوميكرون» بعد ظهور إصابات بمصر

ثلاث حالات إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون أكدت وزارة الصحة المصرية رصدهم مساء أمس في مطار القاهرة قادمين على متن طائرة أقلعت من إحدى الدول الأفريقية المحظور الطيران المباشر منها وإليها، وذلك بناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة.

وبحسب ما ذكرته الصحة، فإنه ووفقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

من دولة جنوب إفريقيا، معقل ظهور متحور«أوميكرون» الذي زاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، خاصة في مصر بعد رصد ثلاث حالات إصابة به، يتحدث الدكتور أكرم إبراهيم، أخصائي علم الفيروسات السريرية، والطبيب في قسم الفيروسات بمستشفى «خروت سكير Groote Schuur Hospital»، بمدينة كيب تاون الإفريقية لـ«الوطن» عن الوضع هناك ومدى انتشار حالات الإصابة بعدوى أوميكرون الذي ظهر مؤخرا.

الوقاية من متحور أوميكرون

«الإصابات مستقرة ولكن الأعداد متذبذبة بين العشرة آلاف وتصل إلى فوق العشرين ألف في اليوم مثل ما حدث بالأمس»، بتلك الكلمات بدأ الطبيب الليبي المقيم في مدينة كيب تاون بدولة جنوب إفريقيا، أكرم إبراهيم، حديثه لـ«الوطن»، عن الوضع الحالي في دولة جنوب أفريقيا بالتزامن مع اكتشاف متحور أوميكرون في مصر.

الإصابات بالمتحور أوميكرون

وأشار طبيب الفيروسات في جنوب أفريقيا، إلى أن معظم الإصابات بالمتحور الجديد ترصد بين مرضى النقص المناعي مثل الإيدز وبعض الأمراض المناعية الأخرى و90% ممن لم يتلقوا اللقاح: «الإصابات معظمها تعتبر مستقرة بالرغم أن هناك وفيات لكنها تعتبر قليلة حاليا»، لافتا إلى أن الأعراض هي نفسها ولم تتغير ولكن معظم الأعراض بسيطة إلا أنها سريعة الانتشار بشكل أكبر من متحور دلتا، بحسب وصفه.

وعن قرارات غلق الحدود و إيقاف حركة الطيران، أكد الطبيب المقيم بدولة جنوب أفريقيا أنه لن يكون له تأثير على سرعة الانتشار، فالأفضل هو طرق الوقاية المعتادة وكذالك التطعيمات يجب أن تكون متاحة وإجبارية خاصة للعاملين في المؤسسات الخاصة والعامة.

أعراض متحور أوميكرون

الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا هي نفس أعراض الانفلونزا العادية منها الصداع والحرارة والرعشة، وبحسب قول طبيب الفيروسات، المتحور أوميكرون ليس أكثر شدة من المتحورات السابقة إلا أنه ينتشر بسرعة أكبر، وهو ما يعني أن الإجراءات الاحترازية ستكون إجبارية والتطعيم لابد منه.