خصائص عجيبة لمتحور أوميكرون: أسرع انتشارا وأقل شراسة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أكثر من 75 دولة حول العالم ظهر بها متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون حتى الآن، لافتاً إلى أن الدراسات العلمية والبحثية لم تثبت وجود أي تحور للفيروس داخل مصر.

أوميكرون أقل شراسة من دلتا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سرعة انتشار أوميكرون تساوى 6 أضعاف سرعة انتشار متحور دلتا، وفق نتائج الفحص والتحليل لعينات السلالة الجديدة في الدول المنتشرة بها، موضحاً أن المتحور الجديد أقل شراسة عن سلالة دلتا، لكنه أسرع انتشاراً، فضلا عن أن جميع الدول تتشابه فيها بينها في إجراءات الترصد ومواجهة المرض.

وأكمل عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية قائلاً إن المعامل المركزية والجامعات لم تعلن حتى الآن رسمياً رصد متحور أوميكرون داخل مصر، وأن الحالات التي تم اكتشافها جميعها كانت قادمة من الخارج، وتم رصدها في منافذ دخول البلاد، لافتاً إلى أن مصر تتابع دورياً حركة انتشار المرض، واتخاذ إجراءات العزل والمواجهة اللازمة للمصابين.

تعديل اللقاحات لمواجهة المتحور الجديد

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن غالبية اللقاحات المنتجة لمواجهة فيروس كورونا أقل فعالية في التعامل مع أوميكرون، لافتاً إلى أن شركة« فايزر» وغالبية الشركات المنتجة للقاحات بدأت العمل على المتحور الجديد، للوصول إلى نسب الفعالية ضده لأكثر من 90%، بعد أن انخفضت الفعالية إلى 70% في الوقت الحالي.