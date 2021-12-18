«شباب العالم»: «شغل من نار» استعدادًا للمنتدى.. ولقاح كورونا شرط الحضور

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن آخر استعدادات تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى في مصر، وذكرت أنه مصدر فخر لشباب مصر كونه هو صاحب مبادرة إطلاقه كمنصة عالمية رائدة، مضيفة أنه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تُعد سلامة الحضور هي الأولوية الأولى لمنظمي المنتدى، حيث يتم التركيز على سلامة الحضور والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.

التطعيم بلقاح كورونا شرط أساسي للحضور

وأضافت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، خلال مداخلة هاتفية في «نشرة الأخبار»، على شاشة «دي إم سي»: «التجهيزات شغالة من نار، ويتم التحضير ووضع كل المجهود المتاح للوصول لأفضل تمثيل لمصر»، كما أن التطعيم بلقاح كورونا شرط أساسي للحضور، في ظل الإقبال الكبير على تسجيل الحضور والحرص على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لجميع الشباب للمشاركة»، منوهة بأن نسبة المتقدمين للمشاركة في المنتدى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022، تخطت 500 ألف شاب من أكثر من 196 دولة على مستوى العالم.

النسخة الرابعة للمنتدى تستهدف إصدار توصيات فعالة

وأوضحت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أن المنظمين يأملون في نجاح كبير للنسخة الرابعة والخروج بتوصيات فعالة وقوية، لافتة إلى مشاركة أكثر من فنان من أبناء قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن تنظيم عدد كبير من الفعاليات المختلفة بمشاركة عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات حول العالم، كما أن المنتدى المرتقب سيناقش في فعالياته التحديات التي يواجهها العالم في ظل أزمة كورونا، وكذلك سيناقش المشاركون الرؤى لمستقبل العالم في ظل استمرار الجائحة عالميًا.