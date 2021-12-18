سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شريك بشركة تجارة سيارات كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد (موظفين بذات الشركة) بشقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم ، مخصصة كمقـر سـكنى تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور عدد (5) أشخاص أحدهم يرتـدى الملابس الأميرية وإنتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتفتيش الشقة المشار إليها وإستولوا منهم علـى مفاتيح سيارة "ملك المبلغ" وعقب ذلك توجهـوا إلى مقـر الشـركة وإسـتولوا علـى السـيارة وبداخلها مبلـغ مـالى (مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه) وفروا بها هاربين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلـى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين بالإتفاق مع 6 أخرين) مستخدمين سيارتان أحدهما "بدون لوحات معدنيـة" وبإستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال الإتجـار بالنقد الأجنبى والتحويلات غير المشروعة إلى خارج البلاد وسابقة تحصلهم على مبلغ مالـى مـن (الشخصان المشار إليهما "المتهمان فى إرتكاب الواقعة محل البلاغ") نظير تحويله بعملة الدولار لخارج البلاد وتسليمها لأحد معارفهم بإحدى الدول إلا أنهم قاموا بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (مليون وستمائة ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضـبط ثلاثة من المتهمين وضـبـط بـحـوزة أحدهم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، بالإشتراك مع باقى المتهمين وأقر إثنين منهما بأنه نظراً لقيام المجنى عليهم بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (مليون وستمائة ألف جنيه) إختمرت فى ذهنهمـا فكرة إرتكاب الواقعة ، وفى وقت لاحـق وعقب علمهم بتواجد مبالغ مالية داخل سيارة المبلغ توجهوا للشقة محل البلاغ وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ثم توجهوا بالسيارة المستولى عليها بدائرة القسم ، وإستولوا على المبلغ المالى من داخلها وتخلوا عن السيارة بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار (تـم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها).

وفى وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد إختباء أحد المتهمين الهاربين بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندريـة وتـم إستهدافه بمأموريـة أسفرت عـن ضـبطه وبحوزتـه (مبلغ مالى - سيارة ) بمواجهته أقـر بـشـرائه السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة السرقة .

كما أمكن التوصل إلى إختباء متهمان بمنطقة الطالبية بالجيزة ،أمكن إستهدافهما وضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط ( مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ) ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.