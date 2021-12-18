ياسر ريان عن نتائج مصر بكأس العرب: العناصر الجديدة أبرز المكاسب «فيديو»

علّق ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم، على نتائج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب، موضحًا أن الفراعنة استفادوا من تلك البطولة بكل تأكيد، وحققوا العديد من الإيجابيات والمكاسب، أبرزها ظهور عدد من العناصر الفنية الجديدة في تشكيلة المنتخب بمظهر لائق وجيد، إضافة إلى خوض المنتخب الوطني لعدد من الاحتكاكات القوية مع مدارس كروية مختلفة.

وأضاف «ريان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المباريات التي خاضها المنتخب الوطني خلال تلك البطولة، تمثل احتكاكا جيدا له قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يجب النظر إلى الجانب السلبي الخاص بعدم قدرة المنتخب الوطني على تحقيق أي من المراكز الثلاث الأولى في البطولة.

وتابع لاعب المنتخب المصري السابق: «لما نكون بنلعب في كأس العرب، فمن الطبيعي أن منتخب مصر يكون في نهائي البطولة، ومن الطبيعي كمان يفوز بها، أو على الأقل يحقق مركز أفضل من الرابع، لكن في الأول والآخر، أعتقد أننا حققنا عدد من الإيجابيات بمشاركتنا في هذه البطولة.

3 فوز وتعادل وخسارتان مسيرة منتخب مصر بكأس العرب

وخاض المنتخب المصري عددا من المباريات خلال بطولة كأس العرب، استطاع خلالها الفوز على منتخبات «لبنان، السودان، الأردن»، فيما تعادل مع منتخب الجزائر، قبل أن يخسر في نصف نهائي البطولة على يد تونس، ثم يتجرع مرارة خسارته الثانية على يد منتخب قطر، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض المنتخب المصري هذه البطولة، معتمدا على تشكيلة من لاعبي الدوري المصري، إضافة إلى محترف وحيد، وهو أحمد حجازي، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي.