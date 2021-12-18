مرسى علم تستقبل أولى رحلات السياحة الهولندية تقل 143 راكبا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، أولى رحلات السياحة الهولندية، على متنها 143 راكباً، في بداية استئناف رحلات السياحة الهولندية، عقب انقطاع دام طويلا بسبب جائحة كورونا، وتم استقبال الطائرة، طبقآ للبروتوكول الدولي، ورش الطائرة بالمياه، كإجراء رسمي متبع، وتوزيع الهدايا والورود والشوكولاته على الركاب في صالات الوصول، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

إخضاع الركاب للكشف الطبي

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عدداً من الفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وذلك في عيادة الحجر الصحي المخصصة بصالة الوصول بالمطار.

استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال السياحة الهولندية

ومن جانبه، أشار ابو الحجاج العماري، الخبير السياحي في مرسى علم، إلى أن فنادق المدينة استعدت لاستقبال أولى رحلات السياحة الهولندية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى عودة السياحة الهولندية إلى مرسى علم، عبر أولى رحلات خطوط الطيران الهولندية، والتي أقلت 143 سائحاً، تم استقبالهم بالورود والهدايا، في صالات الوصول بالمطار الدولي.

مطار مرسى علم يستقبل 23 رحلة طيران

وكشف «العماري»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، عن أن مطار مرسى علم الدولي استقبل 23 رحلة طيران اليوم السبت، قادمة من مطارات أوروبا، تقل مجموعات من السائحين من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.