عاجل.. تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين بالإسكندرية للطلاب والمعلمين

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر، يقل عمره عن 12 سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويُستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.