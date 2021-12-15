تعطيل الدراسة غدا.. أمطار متوسطة على الإسكندرية تصل إلى القاهرة

بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض الإسكندرية لحالة من الطقس السيئ غدا، أعلنت محافظة الإسكندرية عن تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن حالة الطقس غدا في الإسكندرية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار 24 ساعة، حالة الطقس في الإسكندرية بعد تعطيل الدراسة غدا، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس بالإسكندرية بعد تعطل الدراسة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية غدا، إذ أنه من المتوقع سقوط الأمطار المتوسطة غدا، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا تتراوح نسبتها من 30 % إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الدلتا، التي قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 10 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14

والجدير بالذكر أن تعطيل الدراسة غدا يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، فضلا عن التعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس.