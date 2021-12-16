أمطار متفاوتة في الإسكندرية وسيولة مرورية مع تعطيل الدراسة

شهدت الإسكندرية اليوم الخميس، سقوط أمطار متفاوتة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى منتصف نهار اليوم، وذلك بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة اليوم نتيجة أمطار نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية منذ يوم الاثنين الماضي، وتشهد اليوم أعلى معدلات السقوط، على أن يستمر هذا الأمر حتى غدا الجمعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

بيان تفصيلي عن أمطار الإسكندرية اليوم الخميس

وبحسب بيان تفصيلي عن سقوط الأمطار على الإسكندرية من قبل شركة الصرف الصحي، فإن الأمطار قد بدأت في الساعة 11 ونصف ليلا من مساء أمس الأربعاء وتواصلت حتى الساعة 5:15 من فجر اليوم بمناطق متفرقة على فترات متفاوتة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الأمطار سقطت اليوم صباحا وزادت شدتها وغزارتها في معظم المناطق، وتسببت في بعض تجمعات المياه في مناطق بسيطة، حيث يجري التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن.

الصرف الصحي: لم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية

وأكد «نافع» لـ «الوطن»، أنه لم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار لليوم الثالث على التوالي بكثافات متفاوتة وصلت إلى غزيرة جدا في بعض المناطق، مشيراً إلى أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث.

تمركز سيارات شفط المياه والبدالات في أماكن أمطار الإسكندرية

وشدد على تمركز سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين.