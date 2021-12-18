مدير إدارة سلاح المدفعية: نتابع جميع مطالب أسر الشهداء والمصابين

قال اللواء أركان حرب أيمن حسن، مدير إدارة سلاح المدفعية، إنهم يجرون عملية صيانة دورية للأسلحة والمعدات والمدافع، تحت متابعة إدارة الأسلحة والذخيرة، كما أن إدارة المدفعية جزء من القوات المسلحة، ويتم تأهيل الضابط منذ التحاقه بالكلية الحربية، ويتم اختيار الطلاب بالكلية في الأجنحة التخصصية طبقًا لمستواهم العلمي ورغباتهم، موضحًا أنهم يقومون بتدريب الضباط على المعدات الجديدة بسلاح المدفعية.

تكريم جميع أسر الشهداء والمصابين

وأضاف «حسن»، خلال لقاء خاص ببرنامج «درع الوطن»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أنهم يعملون على تأهيل ضابط قادر على القيام بكافة المهام منذ التحاقه بالكلية، ويتم متابعة جميع مطالب أسر الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة كما يتم تنظيم زيارات لهم.

وعلّق: «ده موضوع ثابت ونتابع احتياجات أسر الشهداء والمصابين، وأثناء الكلية الحربية يتم اختيار الطلبة للأجنحة التخصصية طبقا لمستواهم العلمي وطبقا لرغباتهم، ويتم تكريم جميع أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية الفترة الماضية، وتكريمهم في جميع الحفلات».

إدارة المدفعية.. البيت الرئيسي للضباط والجنود

وأوضح مدير إدارة سلاح المدفعية، أن آخر تكريم لهم هي الحفلة التي تم تنظيمها بمناسبة انتصار حرب أكتوبر، كما أن إدارة المدفعية هي البيت الرئيسي لجميع الضباط وضباط الصف والجنود سواء الموجودين بالخدمة أو المعاش أو لذويهم بعد وفاتهم، وعبّر بقوله: «نتابعهم باستمرار ونلبي احتياجاتهم، والذي لا نستطيع تلبيته نطلبه من القيادة العامة للقوات المسلحة والتي لا تتأخر في هذا الموضوع عن أي أسرة شهيد أو مصاب».