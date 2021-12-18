«أنا الممكن».. بنك مصر يتألق بنتائج أعمال تاريخية

الودائع تكسر حاجز التريليون لأول مرة في نهاية يونيو 2021

حقق بنك مصر طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية ارتفاع إجمالى المركز المالى إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق بمعدل نمو قارب 19%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9% ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى العام السابق.

ارتفاع حجم المركز المالي إلى 1.5 تريليون.. و70% زيادة في محفظة القروض

وقفزت محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) 37.2% عن العام السابق، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 62892 موقعاً بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك إلى 31.017 مليار جنيه سنوياً «خلال الفترة من 7-2020 إلى 6-2021».

ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى، من أهمها التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، وفى سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة، وكذلك ما يزيد على 98.5 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.440 مليون محفظة فى 6/2021.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً «عن الفترة من 7-2020 إلى 6-2021» يتم تحويلها عن طريق البنك.

وافتتح البنك عدداً من الفروع ليصبح بذلك صاحب واحدة من أكبر شبكات الفروع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال أكثر من 750 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف وجوده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، ويستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى قارة أفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل أو فرع، وغيرها، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

وحقق بنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 47 فرعاً بنهاية نوفمبر 2021 منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى 4176 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2021، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وقام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. وأطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر.

ونجح البنك فى توفير تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية الحديثة حيث قفزت المحفظة بمعدل نمو 43.8% عن العام السابق.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات، وقفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 43% عن العام السابق، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 178 ألف عميل بنهاية يونيو 2021.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع، لذا اشترك البنك مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قروض لعدد 126 ألف عميل بقيمة 14.6 مليار جنيه حتى 30/6/2021. وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 62.5% عن العام السابق.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بنحو 74.8%، واستطاع البنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 30/06/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (30) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل 338.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 143.6 مليار جنيه تقريباً، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالى 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاع الاستثمار العقارى وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات مليار جنيه تقريباً.

المؤسسات العالمية تتوجه بـ67 جائزة دولية وإقليمية ومحلية

وسجل عدد العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى العديد من القطاعات (29) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل 67.2 مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 20.8 مليار جنيه تقريباً، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات بإجمالى 13 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4 مليارات جنيه تقريباً ويأتى ذلك تأكيداً لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية. وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 24.1% عن العام السابق.

البنك يتمسك بريادته في «المسئولية المجتمعية» وينفق 1.5 مليار جنيه

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة، وسجل حجم إنفاق البنك فى مجال التنمية المجتمعية نحو 1.5 مليار جنيه حتى يونيو 2021، وذلك من خلال مؤسسته الرائدة غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع».

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى التى وصلت إلى 67 جائزة ومركزاً متقدماً تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال.