عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس مطروح الأحد بسبب سوء الطقس

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، تعطيل الدراسة غداً الأحد، في جميع مدارس محافظة مطروح، بسبب التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وذلك للتلاميذ والمعلمين والعاملين بالمدارس.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن توقعاتها بسوء حالة الطقس على مدار اليومين المقبلين الأحد والاثنين، ووجود تقلبات جوية في محافظة مطروح والسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية قررت تعطيل الدراسة غداً وبعد غد لمدة يومين بسبب عدم استقرار حالة الطقس، كما أعلنت محافظة البحيرة عن قرار مماثل بتعطيل الدراسة.