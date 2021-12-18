«الري»: نستهدف إزالة 5900 حالة تعد على مجرى نهر النيل بالفترة المقبلة

أكد المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، أن الدولة نجحت في الفترة الأخيرة، في إزالة حوالي 26 ألفًا و276 حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع، وذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات التي تقوم بها الدولة.

وكشف عن البدء حاليًا في الموجة الـ19 من موجات إزالة التعديات والتي يستهدفون من خلالها إزالة 5900 حالة تعدٍ بطول مجرى نهر النيل بأكمله.

وأوضح «أنور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كل أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، للانتهاء من تنفيذ خطة إزالة التعديات على مياه نهر النيل في الوقت المحدد لها.

رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى يوضح أنواع التعديات على نهر النيل

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التعديات على مياه نهر النيل، أولها هو التعدي على المجرى المائي، وثانيها التعدي على المنطقة المحظورة المجاورة للمجرى المائي، وثالثهما التعدي على المنطقة المقيدة.

العمل على إزالة التعديات بدأ فور توجيهات الرئاسة

وأردف أنه بمجرد أن وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إزالة التعديات على نهر النيل، تحركت جميع أجهزة الدولة وبالأخص أجهزة وزارة الري، لإزالة التعديات على فرعي رشيد ودمياط، كاشفًا أنه في خلال 10 أيام فقط من هذا التوقيت، تم إزالة حوالي 3743 حالة تعد، مؤكدًا أن ما حدث كان بمثابة تحرك واع للغاية.

نعمل حاليًا على إزالة 5900 تعد بطول مجرى نهر النيل بأكمله

ولفت إلى أنه بعد ذلك اجتمع مجلس الوزراء أكثر من مرة لوضع خطة إزالة باقي حالات التعدي على مجرى نهر النيل، موضحًا أنهم أنهوا مؤخرًا الموجة الـ 18 من موجات إزالة التعديات، وبدأوا على الفور بالموجة الـ 19، التي يستهدفون من خلالها إزالة حوالي 5900 تعد بطول مجرى نهر النيل بأكمله.