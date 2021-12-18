الري تواصل استعادة نهر النيل من المعتدين.. إزالة 26 ألف حالة تعدٍ

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم إزالة ما يقرب من 26 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك بالتنسيق التام بين أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

وأوضح وزير الري، أنه خلال الخميس الماضي نفذت المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 63 حالة تعد على النيل والمجاري المائية بمحافظة أسيوط، وفي المنيا تم تنفيذ 53 حالة تعد، و11 بالجيزة، و10 بالغربية، و9 بكفر الشيخ، و9 بالمنوفية، و7 بسوهاج، و5 بمحافظة الدقهلية.

حماية النيل تتمكن من إزالة 15% من التعديات على النيل

ووفقا لتقرير لوزارة الموارد المائية والري تمكن قطاع حماية النيل منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة 15% من التعديات على جسور النيل، وبلغ إجمالي التعديات المزالة في محافظة البحيرة 3277 حالة إزالة ومحافظة الشرقية 2200 حالة تعد، ومحافظة الغربية وبلغت 2350 حالة تعد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال افتتاح محطة بحر البقر في أكتوبر الماضي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل ليعود كما كان قبل أحداث 2011، خاصة بعد أن فقد فرع رشيد قدرته في استيعاب كافة تصرفات نهر النيل المرتفعة التي كانت تصل إلى 80 مليون متر مكعب يومياً تراجعت إلى 30 مليون فقط خلال الأعوام السابقة.

الري تتمكن من تأهيل 3621 كيلو متر من الترع

وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3621 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 10 آلاف كيلومتر.

كما وفرت الوزارة الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 10 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10440 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 50 كيلومتر، وجارٍ العمل في باقي الأطوال.