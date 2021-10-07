«الري» تتمكن من إزالة 1500 حالة تعدٍ على النيل

أزالت وزارة الموارد المائية والري، أكثر من 1500 حالة تعدٍ على مجرى نهر خلال حملة لتطهير مجرى النيل من التعديات، على مساحة بغلت 161 مترا مكعبا.

الري: نستهدف إزالة 163 ألف حالة تعدٍ على النيل

أوضحت الوزارة أن الإزالات المستهدفة بلغت 163 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل بمساحة 18 مليون متر مكعب تقريبا، تنوعت ما بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش، في عدد من المحافظات المطلة على نهر النيل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه في 27 سبتمبر الماضي، خلال افتتاح محطة بحر البقر الحكومة بإزالة كل التعديات على نهر النيل خلال 6 أشهر على أراضي الدولة، كما وجه أيضا رئيس الوزراء بوقف الدعم المقدم لمن يتم ثبات تعديه على الأراضي الزراعية ونهر النيل والترع والمصارف.

وزير الري: حملة إزالة التعديات على النيل تعد الأكبر والأضخم

وأكد الدكتور محمد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على أن حملة إزالة التعديات على نهر النيل تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن الإزالات تتم على حساب المخالفين، وهي تكاليف المعدلات اللازمة لتنفيذ عمليات الإزالة.

وأوضح الوزير أن الحملة تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت حملة كبرى لإزالة التعديات على جسور فرع رشيد من نطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تمكنت الوزارة من إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ على النيل، كما تم إزالة 700 حالة تعدٍ على النيل في محافظة دمياط.

وأضاف أنه وجه بأن تعمل الأجهزة على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف استرجاع نهر النيل لسابق عهده، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وزير الري: الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات

وأشار إلى أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على النيل لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى نيل بلا تعديات بإزالة 163 حالة تعد على النيل.