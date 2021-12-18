الري تزيل تعديات على النيل للنادي الأهلي وإنذار لنادي يخت الجيزة

شنت وزارة الموارد المائية والري حملة تفتيش على النوادي النهرية القائمة في نطاق القاهرة الكبرى للتأكد من إلتزامها التام بإشتراطات التراخيص وإنذار المخالفين حال وجود أى مخالفة تمهيداً لإزالتها، وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها أنه تم المرور على نادى الإعلاميين بالبر الغربي لجزيرة المنيل لمتابعة أعمال رد الشئ لأصله بإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة جراء مخالفة النادى لإشتراطات ترخيص تطوير المرسي التابع للنادى والقيام بعمل قطع فى الميل الخلفى للجسر وحفر فى المسطاح.

حملات تفتيش على النوادى النهرية بالقاهرة الكبرى للتأكد من إلتزامها التام بإشتراطات التراخيص

تابعت أنه تم المرور على مرسي النادى الأهلى وتم التأكد من إزالة الإشغالات المقامة بالمخالفة على المرسي المقام بالنادى وهو عبارة عن عدد (٢) مظلة ، كما تم توجيه إنذار لنادى يخت الجيزة بالبر الغربي للنيل بالدقى لإزالة المظلة المقامة بالمخالفة أعلى النادى فوق منسوب الكورنيش وجارى المتابعة لإزالة التعدى، كما تم توجيه إنذار لمرسي أحد المطاعم بالبر الغربي للنيل لمخالفة إشتراطات تجديد المرسي، حيث تعهدت الشركة المالكة بإزالة المخالفة والإلتزام بإشتراطات الترخيص، وجارى المتابعة لإزالة التعدى، كما تم توجيه إنذار نهائى لأحد المراكب السياحية بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك لإزالة دور مخالف أعلى المركب ، وفى حال عدم الإزالة سيتم إلغاء الترخيص نهائياً.

حملات موسعة للإزالات بمحافظات الجيزة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا

أوضحت الوزارة أن أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات لازالت تتواصل حيث تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة لتعدى بالردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع بناحية عزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا وعدد (٢) سور بالبلوك بناحية البيهو بمركز سمالوط بالمنيا على مساحة ٥٣٥ متر مربع وغرفة بالبلوك بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بالمنيا على مساحة ١٢ متر مربع، كما تم تنفيذ عدد (١١) قرار ازالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٨٩٢ متر مربع بالخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ، وتنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٥٢٦ متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وبتواجد قوات شرطه مركز سمنود.

تابعت أنه تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ناحية جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وتنفيذ عدد (١٨) قرار إزالة منهم (١٦) قرار ردم بمساحة ٤٥٥٦ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٦٥ متر مربع وذلك بناحية عزبه محمد سعيد بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، بالإضافة لتنفيذ عدد (٣٧) قرار إزالة لتعديات بمساحة ٥٠١٤ متر مربع بمركز اطفيح بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار ازالة بقسمى شرطة الجيزة وامبابة عبارة عن براطيم مخالفة ورسو مخالف لأحد اللنشات وإشغالات مخالفة بالمراسي ومزرعة سمكية بجزيرة الدهب وردم بالنيل بجزيرة الدهب.

كما تم إزالة تعدى عبارة عن قاعة افراح مقامة بالمخالفة على نهر النيل بمدينه طلخا بمحافظة الدقهلية بمساحة ٧٥٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات مخالفات ردم بمساحة ٤٣٠ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن.