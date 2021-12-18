شوقي يكشف تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي: «أوبن بوك»

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن الأسئلة المثارة حول امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال شوقي، إن هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة، مضيفا أن الامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشري.

الامتحان «أوبن بوك».. ولا يجوز اصطحاب كتب ورقية

وتابع أن زمن الامتحان في بعض المواد يشمل وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة، موضحا أن الامتحان أوبن بوك ولكن «لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان»، بينما «تتوفر الكتب الرقمية على التابلت»، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

وأكد الوزير أنه يمكن للطالب استخدام ورقة بيضاء في كتابة الخطوات، إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية، لافتا إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

وشدد على أنه إذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

ونوه شوقي بأن الوزارة تحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.