الكشف على 1550 مواطناً خلال قافلة طبية في دمياط

اختتمت قافلة طبية بقرية «شرباص»، التابعة لمركز فارسكور، في محافظة دمياط، أعمالها اليوم السبت، بعدما استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

تحويل 32 حالة للمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة لـ6 حالات

وأكدت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، أن القافلة قدمت خدمات طبية وعلاجية لعدد 1550 مواطناً، حيث خضعوا للكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، وبناءً على ذلك تم تحويل عدد 32 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، إلى جانب إجراء 451 فحصاً معملياً، وإجراء الأشعات اللازمة لعدد 43 حالة، وفحص 11 آخرين بالسونار.

جاءت القافلة الطبية في قرية «شرباص»، التابعة لمركز فارسكور، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

أول جراحة تحت مظلة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

وأعلنت مديرية الصحة في دمياط عن إجراء أول عملية جراحية تحت مظلة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، لطفل من منتفعي معاش التضامن الاجتماعي، وذلك بمستشفى الزرقا المركزي، حيث يُعد البرنامج كمظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.