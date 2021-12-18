تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح

أعلنت عدة محافظات عن تعطيل الدراسة غداً، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الطقس، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، كما قرر محافظو تلك المحافظات رفع درجة الطوارئ بكافة المرافق، تحسباً لسقوط الأمطار، ولتسيير الحركة أمام المواطنين في الشوارع وأمام المجمعات الحكومية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، قرارات تعطيل الدراسة غداً في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة.

تعطيل الدراسة الأحد والاثنين في الإسكندرية

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد وبعد غد الاثنين، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة الساحلية، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، كما قرر منح العاملات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة، إجازة استثنائية في اليومين المقررين لتعطيل الدراسة.

تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ

كما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غداً، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، نظراً لتوقعات بسوء الطقس، على الرغم من أن حالة الجو حتى الآن خالية من أي أمطار، لكن تشهد المحافظة حالة من الطقس المتقلب والبرودة على أنحاء المحافظة.

كما قرر محافظ كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق، واستمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار من الشوارع حال سقوطها أولاً بأول، خاصةً أمام المدارس والمصالح الحكومية.

تعطيل الدراسة في مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غداً الأحد في مدارس مطروح، على أن يشمل التعطيل جميع مدارس المحافظة وذلك للمعلمين والطلاب على حد سواء، مع نشر فرق ومعدات النظافة في الشوارع، استعداداً لسقوط أمطار محتملة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أكدت احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المحافظة.

تعطيل الدراسة غدا في البحيرة

وكذلك قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً في جميع المدارس والمعاهد، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، مع رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الجو.