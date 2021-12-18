استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: إصابات متحور أوميكرون تنتشر كالبرق

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بلندن، إن فصل الشتاء دائمًا ما تنتشر فيه الفيروسات التنفسية بمختلف أنواعها، خاصة فيروس كورونا الذي يعاني منه كافة دول العالم ومتحوره الجديد أوميكرون: «المتحور الجديد ثبت أنه ينتشر بشكل أسرع بكثير من كافة متحورات الفيروس المستجد، وهناك زيادة في أعداد الإصابة به كالبرق».

سليمان: 11 ألف حالة إيجابية من متحور أوميكرون ببريطانيا

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC» أن هناك زيادة تصاعدية شديدة في أعداد مصابي المتحور الجديد: «وصلنا لـ99 ألف حالة يوميًا إيجابية بكورونا، منهم 11 ألف حالة إيجابية من متحور أوميكرون، وكنا من كام يوم بنتكلم على 500 حالة بس».

سليمان: أعداد المواطنين المطعمين في بريطانيا وصلت لـ80%

وأوضح أن المتحور الجديد به سرعة كبرى في الانتشار عن باقي المتحورات الأخرى: «أعداد المواطنين المطعمين في بريطانيا وصلت لـ80%، والغالبية العظمي من الحالات المصابة بأوميكرون أعرضها خفيفة، ونسب الوفيات اللي بتحدث قليلة، و99% من الوفيات من المتحور الجديد من الناس اللي ماخدتش تطعيم أو اللي عنده مشاكل مناعية مزمنة».

وقال: «لقوا في متحور أوميكرون إن الناس اللي عندها قابلية أكثر للإصابة بالمتحور اللي ماخدوش الجرعة الثالثة، وبعد الجرعتين الفعالية بتبقى موجودة، ولكن كفاءة اللقاح بتقل في مقاومة المتحور الجديد، والجرعة الثالثة مهمة لمقاومته».