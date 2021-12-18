محمد حجازي: مصر من الدول القلائل التي تحترم وتدمج المهاجرين في المجتمع

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي تحترم المهاجرين وتستطيع دمجهم في المجتمع، ولا تتركهم يعيشون في مخيمات اللاجئين كما تفعل بعض الدول مثل تركيا وعدد من دول شمال ووسط أوروبا.

أعداد المهاجرين تزداد حول العالم

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن أعداد المهاجرين قد زادت على مستوى كافة دول العالم، إما بسبب الحروب والصراعات أو التغيرات المناخية التي أدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من محافظة لأخرى، فيما يسمي بالنزوح الداخلي.

حجازي: صار هناك الكثير من المواطنين المعرضون للهجرة

وأوضح أن الهجرة الداخلية والنزوح الداخلي بسبب التغيرات المناخية، لها تأثير كبير على مختلف المجتمعات، وعلّق: «صار هناك الكثير من الأشخاص بالدول المختلفة معرضون للهجرة، ويجب على كل دولة أن تتحمل مسؤوليتها ولا تنتنهج المشاهد سلبية التي تنتهجها تركيا ودول وسط وشمال أوروبا».

وفند: «هناك تنامي للتيارات اليمينية المتطرفة التي تقف ضد الهجرة، وكلها أمور لا تقف مع حقوق الإنسان، ومصر من الدول التي تجد في المهاجرين فرصة في إثراء المجتمع ودمج المهاجرين فيه».

وتابع: «يجب أن تحزو كافة دول العالم حزو مصر في استيعابها ودمج المهاجرين فيها، والتعددية هي أحدى الميزات التي تعود على مصر من دمج المهاجرين لما يمثلونه من خبرات، كما أن الكثير من الجاليات العربية المقيمة في مصر قد أضافت الكثير للسوق المصري بشكل مهم».

واختتم: «المهاجرين دائما بيمثلوا إضافات هامة، ومصر وطنا لهم دائما، وكانت مفتوحه لكل أبنائنا من الوطن العربي والذين أضافوا في مختلف المجالات، ومصر دولة تحترم قواعد القانون الدولي، وتتمتع بسماحة، ولا تفرق في حقوق الإنسان، ورسالتنا رائده تليق بمصر عبر التاريخ».