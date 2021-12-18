كلب يعقر 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بالمنصورة ويموت فجأة

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، إثر مهاجمة كلب ضال لهم وعقرهم، في مدينة المنصورة، بالقرب من ديوان عام محافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة، لعمل الإسعافات اللازمة وإعطاء مصل الكلب وأدوية المناعة، فيما أكد عدد من شهود الواقعة أن الكلب مات فجأة، بعد مهاجمة المصابين.

ورود بلاغ بإصابة 7 أشخاص عقرهم كلب ضال

ورد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بمهاجمة كلب ضال عدد من الأشخاص وعقرهم، أثناء سيرهم في شارع قناة السويس، بمدينة المنصورة، بالقرب من ديوان عام المحافظة.

نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة

انتقلت قوة من قسم شرطة ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى الحميات، بعد إصاباتهم بعقر الكلب، بينهم أحد المصابين من محافظة دمياط، وباقي المصابين من مدينة المنصورة.

أسماء المصابين بعقر كلب في المنصورة

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» أن مستشفي حميات المنصورة استقبل 7 حالات أصيبوا بعقر الكلب، وهم: «كريم م. ع.»، 11 سنة، وأصيب بالعقر في رجله اليمنى، ونزف دم بعد العقر، و«ندى ع. ع.»، 17 سنة، و«روان أ. ج.»، 15 سنة، و«جنة أ. أ.»، 11 سنة، و«وليد م. س.»، 30 سنة، و«محمد م. س.»، 33 سنة، وجميعهم من مدينة المنصورة، بالإضافة إلي إصابة شخص من محافظة دمياط.

وأوضح المصدر أن العقر كان في أرجل المصابين، وجرى اعطائهم مصل الكلب، علاوة عن أدوية المناعة، مؤكداً أن حالتهم مستقرة، وخرجوا من المستشفى.

وأكد شهود عيان أن أحد الكلاب الضالة ظهر في أول شارع قناة السويس، من ناحية مبني محافظة الدقهلية، وعقر الأطفال والأشخاص أثناء سيرهم في الشارع، وبعدها مات الكلب، بعدما أثار حالة من الذعر في الشارع.