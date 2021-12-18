مصر تعلن رفضها التدخل الألماني في أحكام القضاء: تجاوز غير مقبول

رفضت وزارة الخارجية، التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

الخارجية: تدخل سافر في الشأن المصري

واعتبرت «الخارجية» في بيان لها، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعد تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

الخارجية: القضاء المصري مشهود له بالاستقلالية والنزاهة

وتابع بيان الخارجية، أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

وأكدت وزارة الخارجية رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

واختتم بيان الخارجية: «هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير».