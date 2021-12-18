مسؤول بـ«فايزر» ينصح من تخطوا 70 سنة بالجرعة الثالثة: «ماتستنوش الـ6 شهور»

قال الدكتور أشرف الفقي، مدير بإدارة البحوث والتطوير بشركة فايزر بأمريكا، وعضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، إن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية حرج للغاية، وبعض المدن الأمريكية، على رأسها نيويورك، قد تكون على أهبة الاستعداد للإغلاق مرة أخرى بسبب السلالات الجديدة لكورونا وعلى رأسها «أوميكرون».

وناشد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة الحصول على جرعة تعزيزية فورًا دون انتظار شرط الـ6 شهور من الجرعة الأخيرة، لأنه ثبت من واقع الأبحاث المنشورة عن أوميكرون حتى الآن أن شريحة كبار السن من الشرائح المعرضة لتلاشي الأجسام المضادة بشكل أسرع.

مصر ليست استثناء

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن مصر ليست استثناءً فيما يتعلق بإصابات كورونا، ويجيء موعد الذروة في مصر والإصابات بشكل لافت بعد حدوثها في أوروبا والغرب عمومًا بفترة تتراوح بين أسبوعين لـ6 أسابيع، وهو ما تكرر في الموجتين الثالثة والرابعة عندما ظهر متحور دلتا.

30 مليون مواطن مصري لديهم أجسام مضادة

وتابع أن الصيف كان مشتعلاً في الغرب، وهو ما بدأت تمر به مصر في الخريف، وهكذا في الموجات السابقة، موجهًا التحية لوزارة الصحة والسكان بسبب قدرتها على الرد بشكل فعال بما يتصل بالإصابات: «لدينا ما يتراوح بين 20 مليونًا و30 مليون شخص لديهم أجسام مضادة إما من تلقيح أو إصابات سابقة، لكنها متباينة في قدرتها على التحصين، ومن الوارد أن نرى كتلة كبيرة من الناس في مرمى نيران العدوى بسبب ضعف الأجسام المضادة».