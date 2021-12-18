«كورونا»: متحور «أوميكرون» يغلق أوروبا قبل أعياد الميلاد

عزّزت دول العالم من إجراءاتها لكبح المتحور «أوميكرون» الذى تفشى فى نحو 80 دولة، عن طريق اتباع سلسلة من التدابير الجديدة، منها إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع ثقافية، فيما تزداد الضغوط على غير الملقحين. ففى الولايات المتحدة، فرضت مدينة لوس أنجلوس على كل موظفى البلدية، بمن فيهم عناصر الشرطة والإطفاء، تلقى اللقاح وإلا وضعوا فى عطلة إدارية، وتفيد أجهزة البلدية بأن أكثر من 430800 موظف، أى 79% من العدد الإجمالى، تلقوا اللقاح حتى هذا الأسبوع، واعترض بعض عناصر الشرطة والإطفاء لإجبارهم على تلقى اللقاحات.

وفى إيرلندا، ستقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساءً حتى نهاية شهر يناير المقبل، أما الدانمارك، التى سجلت عدداً قياسياً جديداً بلغ 11 ألف حالة، من بينها 2500 بالمتحور الجديد، فقد قررت إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمتنزهات لمدة شهر. وفى فرنسا، طلبت الحكومة من رؤساء البلديات، إلغاء الحفلات الموسيقية أو عروض الألعاب النارية المقرّرة ليلة رأس السنة.

وفرضت دول إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان، على المسافرين الأوروبيين حتى الملقحين منهم، التزود بفحص تشخيص سلبى النتيجة، وستفرض ألمانيا التى صنّفت فرنسا والدانمارك بلدين «عالى المخاطر»، على المسافرين غير الملقحين القادمين من هذين البلدين فترة حجر، وسيطبّق هذا التدبير أيضاً على الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا.

وسجلت بريطانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، رقماً قياسياً فى الإصابات بأكثر من 90 ألف حالة، كأعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمائة من حالات الإصابة بالفيروس فى العاصمة لندن مصابون بمتحور «أوميكرون». وقالت صحيفة «إندبندنت»، إن بريطانيا ستتبنى خطة إغلاق لمدة أسبوعين، وإن الخطة تتضمن إجراءات مثل اقتصار عمل الحانات والمطاعم على المعاملات الخارجية فقط.