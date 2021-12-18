انطلاق فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات بـ«تجارة الإسكندرية»

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لـ«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا»، والذي ينظمه سنوياً قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان «الشمول الرقمي – Digital Inclusion»، ويُعقد أون لاين على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، إن المؤتمر هذا العام يتناول عدة محاور، أهمها الثورة الحقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة، حيث أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ بداية عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع.

وأضاف «الصيفي»، في كلمته الافتتاحية، أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذلك إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمات الآلية.

بناء مصر الرقمية

وتابع بأن رؤية مصر 2030 تشتمل على استراتيجية مهمة وقوية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهدفها الأساسي بناء «مصر الرقمية»، من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتحول المالى الرقمى والخدمات الرقمية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وأيضاً تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية و دعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.

أهمية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأوضح عميد كلية التجارة، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهم في إيجاد حلول للقضايا التي تشغل المجتمع، وذلك عن طريق إدخال المواطنة الرقمية في مجتمع تِقَنِي، إضافة إلى مد يد العون للمسنين وذوي الهمم، والإيفاء بمتطلبات المجتمعات، ووراء هذا الاتجاه العالمى الاعتقاد بأن تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة يتطلب فتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية وتمكين أصحاب الموارد والدخول المنخفضة من التمتع بما تتيحه الخدمات المالية والمصرفية من فرص للتمويل والاستثمار والتشغيل.

أهمية تنمية التجارة الإلكترونية

وأكد «الصيفي» ضرورة العمل على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام اليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وخلق بيئة رقمية آمنة لحماية معاملات المواطنين، إضافة إلى مبادرة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية.