هولندا تبدأ الإغلاق الشامل بسبب «أوميكرون».. والكويت تواصل تحدي كورونا

تبدأ السلطات الهولندية، اليوم الأحد، الإغلاق الشامل في البلاد، على خلفية تفشي سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال رئيس وزراء البلاد المنتهية ولايته، مارك روتي، أمس السبت، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، هوجو دي يونج، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة، جاب فان ديسل، إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل.

وكان «المعهد الوطني للصحة العامة»، أعلن أمس السبت، أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 2.9 مليون إصابة، مشيرا إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 20420 حالة وفاة.

وأضاف «روتي»، أن قرار إغلاق البلاد، جاء بهدف تفادي موجة خامسة من «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها الإنجليزية، إن جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية في هولندا، سيتم إغلاقها، بما في ذلك المطاعم ومصففي الشعر والمتاحف والصالات الرياضية من اليوم الأحد حتى 14 يناير المقبل، فيما سيتم إغلاق جميع المدارس حتى 9 يناير على الأقل.

كما ستخفض السلطات الهولندية، عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من 4 إلى اثنين، باستثناء يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي بريطانيا، قال مستشارون علميون للحكومة، إن من شبه المؤكد إصابة مئات الآلاف بـ«أوميكرون» يوميا، واضاف المستشارون، أن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

غدا.. ألمانيا تضيف بريطانيا لقائمة الدول التي تنتشر فيها سلالات كورونا

وفي ألمانيا، أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، أن حكومة البلاد ستضيف بريطانيا لقائمة الدول والمناطق التي تنتشر فيها سلالات كورونا ومنها «أوميكرون»، موضحا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «روبرت كوخ»، أن الإدراج في قائمة مناطق سلالات كورونا سيؤدي إلى قيود كبيرة على السفر منها وإليها، مشيرا إلى إجبار كل شخص يصل من بريطانيا إلى ألمانيا على الحجر الصحي 14 يوما.

وفي إيطاليا، نفى مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ «كورونا»، فالتر ريتشاردي، قرب وصول الأدوية المضادة لـ الفيروس إلى البلاد والتي تتمتع بفعالية كبيرة ضد المرض، معتبرا في تصريحات لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الإيطالية، إن الحديث عن الأدوية المضادة لـ «كوفيد 19» سابق لأوانه في الوقت الراهن.

ودعا ريتشاردي، إلى عدم التسرع في الحصول على مضادات الفيروسات بما فيها «باكسلوفيد» التي تنتجها شركة «فايزر» الأمريكية للأدوية.

الكويت وموريتانيا تسجلان «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وفي الكويت، سجلت البلاد، أمس السبت، «صفر وفيات» بـ«كورونا»، و51 إصابة جديدة بـ الفيروس، كما سجلت 29 حالة شفاء، وقالت وزارة الصحة، إن حصيلة الوفيات استقرت عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 414023 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى ان حصيلة حالات التعافي من «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 411059 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، «صفر وفيات» بـ الفيروس، و37 إصابة بـ «كورونا». وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت 46 حالة شفاء، مشيرة إلى استقرار إجمالي الوفيات في البلاد عند 852 حالة وفاة

وأضافت الصحة الموريتانية، ان حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفعت إلى 40027 حالة، موضحة أن مجموع حالات الشفاء من الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 38716 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ تونس إلى 720720 حالة حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 202 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، مضيفة في بيان، أن إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 720720 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 25455 حالة وفاة.

وأشارت الصحة التونسية، إلى تسجيل 193 حالة تعافي من «كورونا» ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد الى 693664 شخصا.