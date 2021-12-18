زوجة محب كاسر: المرض وكبر السن من أسباب ابتعاده عن التمثيل

كشفت حنان بدر، زوجة الفنان الراحل محب كاسر، عن أسباب ابتعاده عن شاشات السينما والتلفزيون، وعدم تقديمه لأعمال فنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك عدد من نجوم الفن كانوا بجانبها أثناء محنة زوجها الراحل مع المرض.

زوجة الفنان محب كاسر: المرض وكبر السن هما السببان اللذان أبعدا محب عن التمثيل

وقالت زوجة الفنان الراحل محب كاسر، في تصريحات لـ «الوطن»، إن السبب وراء ابتعاد زوجها عن الساحة الفنية، هو مرضه الشديد، بالإضافة إلى كبر السن، مشيرة إلى أنه مكث في المستشفى بسبب مرضه لأكثر من شهر.

حنان بدر تتحدث عن نجوم الفن الذين وقفوا بجانبها

وأشارت حنان بدر، زوجة الفنان الراحل محب كاسر، إلى أن هناك مجموعة من نجوم الفن ظلوا بجانبها أثناء محنة زوجها الراحل ومعاناته مع المرض، مثل الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدراة نقابة المهن التمثيلية، «الفنان منير مكرم، علطول معانا، ومسبناش ثانية واحدة، هو عمل اللي عليه وزيادة النهاردة».

وأضافت زوجة الراحل محب كاسر، أن هناك عدد من النجوم قاموا بالاتصال بها أيضاً في بداية أزمة زوجها مع المرض، «فيه فنانين كتير اتصلوا بيا لما كنا في بداية أزمة محب كاسر الصحية، منهم فؤاد الشاعر، وغيرهم».

وفاة الفنان محب كاسر

وتوفي الفنان محب كاسر، فجر اليوم، وأعلن عن وفاته الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان الفنان الراحل محب كاسر، قد تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تداول له البعض صورا وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، بعد إصابته بسرطان في الكلى وضعف في عضلة القلب.