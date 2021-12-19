7 حوادث عالمية في 24 ساعة.. مصادرة 6 ملايين يورو ورئيس آسيوي في «وضع خطير»

شهدت عدد من الدول عدة حوادث ووقائع خلال الساعات الماضية، منها كشف السلطات الأمنية في إسبانيا، ضلوع مغاربة وإسبان في تهريب المخدرات إلى أوروبا، فيما ألقت السلطات الأمنية في «بنغازي» الليبية، القبض على عصابة خطفت أكثر من 21 بنغاليا.

وكشفت الشرطة الإسبانية، عن ضلوع مغاربة وإسبان في تهريب المخدرات والكوكايين إلى أوروبا باستخدام الزوارق السريعة «جوفاست»، لنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، فيما أعلنت الشرطة الأوروبية «يوروبول» في بيان، أمس الأول الجمعة، أنّ قوات الأمن في إسبانيا ألقت القبض على 17 شخصا على صلة بالعملية، بينهم قائد الشبكة.

ويشتبه في أنّ العصابة حاولت في وقت سابق من العام الحالي 2021، تهريب 4.3 طن من الحشيش، و1.3 طن من الكوكايين إلى جنوبي إسبانيا، لكن الشرطة أحبطت مخططهما.

مصادرة ممتلكات تزيد قيمتها على 6 ملايين يورو

وأضافت «يوروبول»، أنّ من بين الموقوفين 11 إسبانيا و6 مغاربة، فيما صادرت القوات الأمنية ممتلكات تزيد قيمتها على 6 ملايين يورو، بينها 26 سيارة و8 عقارات و10 ساعات فاخرة.

وفي ليبيا، أعلنت مديرية أمن بنغازي، أنّ مركز شرطة الحدائق ألقى القبض على عصابة خطفت أكثر من 21 بنغاليا، وجرى تحرير 17 منهم، فيما أعلنت هيئة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، عودة طوعية لـ20 مهاجرا غير شرعي من مالي إلى بلادهم.

بدورها، أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الليبي، 72 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانت في طريقها لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية على متن قارب مطاطي، رغم سوء الأحوال المناخية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الشرطة الاتحادية العراقية تلقي القبض على 3 من المطلوبين بقضايا إرهاب

وفي العراق، ألقت الشرطة الاتحادية القبض على 3 من المطلوبين بقضايا إرهاب في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، فيما أعلنت شرطة منطقة الرياض بـ السعودية، القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شرطة منطقة الرياض:



القبض على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.



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pic.twitter.com/67IOD5mEfU — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 18, 2021

من جانبها، أعلنت لجنة أطباء مستقلة، أمس السبت، أنّ رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون حاليا، يعاني أمراض عصبية خطيرة، جراء تعذيب وسوء معاملة تعرض لهما.

وتولى ساكاشفيلي، رئاسة جورجيا بين عامي 2004 و2013، وأوقف في 1 أكتوبر الماضي بعد عودته سرا إلى جورجيا من منفاه في أوكرانيا.

من جانبه، أكد مكتب العدل الفدرالي السويسري، تسليم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المحتجز لديها إلى الولايات المتحدة، والذي طالبت موسكو كذلك بتسليمه لها على ذمة قضايا مالية، فيما قال السكرتير الصحفي بالسفارة الروسية لدى «برن»، فلاديمير خوخلوف، إنّ محامي كليوشين تقدم بشكوى إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» طالب فيها بتعليق تسليم موكله.

ويتهم كليوشين في الولايات المتحدة بـ المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء.

العثور على جميع من تم الإبلاغ عن فقدانهم في «كنتاكي» جراء الأعاصير

وفي الولايات المتحدة، اعلن آندي بيشير، حاكم ولاية كنتاكي، الواقعة في منطقة جنوب الولايات المتحدة، أمس السبت، أنّ جميع من تم الإبلاغ عن فقدانهم في الولاية التي اجتاحتها الأعاصير الأسبوع الماضي، عُثر عليهم وجرى الاطمئنان على مصيرهم.

وأوضح بيشير، أنّ 78 شخصا قتلوا في ما وصفه بـ«أشد الأعاصير» دمارا في تاريخ الولاية الامريكية، مشيرا إلى أنّ المساعدات التي قدّمتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، جرى تعميمها على 6 مقاطعات أخرى.

وأشار حاكم كنتاكي، إلى أنّ بعض المنازل لا تزال دون كهرباء، و944 من سكان كنتاكي جرى إيواءهم في الفنادق والمتنزهات العامة، موضحا أنّ مبلغ الدعم المقدم لنفقات الجنازة تم رفعه إلى 10000 دولار.