أحداث عالمية في ساعات.. ساكاشفيلي يتعرض للضرب

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية منها مطالبة نائب إيراني لـ السلطات القضائية في بلاده بالحكم على الرئيس السابق روحاني بالسجن مدى الحياة، فيما أرسلت باريس، الفرقاطة «أوفيرن» إلى شرقي البحر المتوسط، لجمع معلومات استخباراتية.

طالب برلماني إيراني، سلطات القضاء في بلاده بالحكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق حسن روحاني، على خلفية ملفات تتعلق بالأمن السيبراني، وقال البرلماني عن محافظة قم، مجتبى ذو النوري: «لو يبت القضاء في قضايا سوء إدارة روحاني».

وأضاف ذو النوري، أنَّ قصور روحاني في ملفات تتعلق بالأمن السيبراني تسبب بتعرض إيران لـ الهجمات الإلكترونية الأخيرة، وهذا يكفي لإيداعه السجن مدى الحياة.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أن واشنطن نفذت الخطوات التي بحثها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمكافحة الجريمة في الفضاء السيبراني، وقال في بيان، إنه عندما التقى بوتين في يونيو الماضي، أكّد بوضوح أنَّ الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبة المجرمين في المجال السيبراني، ونفذت واشنطن ذلك.

بايدن: سنتعاون مع دول أخرى لمحاربة مجرمي الهجمات السيبرانية

وأضاف بايدن، أنَّ الولايات المتحدة، ستبذل قصارى جهدها لمحاربة النشاط الخبيث في المجال السيبراني وتبييض الأموال والتلاعب بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى أنَّ واشنطن ستتعاون مع دول أخرى لمحاربة المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية.

وأكّد الرئيس الأمريكي، أنَّ الإدارة الامريكية، ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية مطالح واشنطن من المخاطر السيبرانية.

من جانبها، أرسلت فرنسا، أمس الإثنين، الفرقاطة الجديدة «أوفيرن» إلى شرقي البحر المتوسط، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال قبطان السفينة، بول ميرفييو دي فينو، إنَّ الفرقاطة وطاقمها المؤلف من 150 فردًا، ستنتشر في شرقي البحر المتوسط ​​حتى يناير المقبل لجمع معلومات استخباراتية لإظهار مدى أهمية احترام القانون الدولي وخاصة حرية الملاحة بالنسبة لـ باريس.

وأضاف دي فينو، في تصريحات للصحفيين بـ ميناء لارنكا القبرصي، إنَّ الانتشار يؤكّد أهمية هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط لبلاده، واستعداد باريس، للإسهام في استقرار المنطقة الاستراتيجية، واصفًا أنَّها عامل أساسي لدعم عمليات البحرية الفرنسية في المنطقة.

موسكو تعلن استعدادها لمفاوضات تسوية أزمة شرق أوكرانيا ضمن «رباعية نورماندي»

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، استعداد موسكو لمفاوضات تسوية أزمة شرق أوكرانيا ضمن «رباعية نورماندي»، مشيرًا إلى مشاكل تعتري إعداد وثيقة مفاهيم مشتركة للاجتماع.

وتضم «رباعية نورماندي»، روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، فيما عقدت آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في ديسمبر من العام قبل الماضي 2019.

من جهتها، دعت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، موسكو، إلى توضيح نواياها، وقالت إنها تواصل رصد تحركات لـ ألقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وفي جورجيا، أعلن رئيس البلاد السابق، زعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي، المسجون والمضرب عن الطعام منذ 39 يومًا،على إثر نقله إلى مستشفى السجن أنَّه تعرض للضرب على أيدي سجانيه وأنه يخشى على حياته، مؤكًدًا في رسالة إلى محاميه، أنَّ الهدف من نقله إلى مستشفى السجن هو قتله، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتولى ساكاشفيلي، منصب رئيس جورجيا، منذ عام 2004 حتى عام 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، فيما تم إيداعه السجن في مطلع أكتوبر الماضي فور عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات.

وأمس الاثنين، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار ساكاشفيلي في العاصمة «تبليسي» بعد إعلان إدارة السجن نقله إلى المستشفى.