تحرير 15 محضرا وتطهير 37 منشأة لمنع تفشي فيروس كورونا بالمحلة الكبرى (صور)

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وقامت اللجنة المشكلة تحت إشراف ومتابعة اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالمرور على الوحدات المحلية لمتابعة التزام الورش بقرار الغلق في تمام الساعة 6 مساء، وأسفرت الحملة عن مصادرة شيشتين وإعدام 50 كوبا زجاجيا، وتحرير محضري غلق لمقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية.

مصادرة شيش وإغلاق كافيهات ومقاهي مخالفة

وفي ذات السياق، قامت اللجنة بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بأعمال الغلق في المواعيد الرسمية، حيث تم خلال أعمال الحملة تحرير 13 محضرا متنوعا، موزعة على 5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، و3 محاضر إشغال طريق، و5 محاضر نظافة.

منع دخول المواطنين غير حاملي بطاقات اللقاح الدواوين الحكومية

كما تم تطهير وتعقيم 33 مسجدا، ووحدتين محليتين، ووحدتين صحيتين، وعدد من الشوارع بقرى مركز المحلة الكبرى، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص منع دخول المصالح الحكومية بدون شهادة تلقي لقاح كورونا.

وتابع تنفيذ الحملة سعد نصر، وعلاء النمر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة حفاظا على صالح المواطنين وتأمين أرواحهم بشكل دوري على مستوى الوحدات المحلية القروية خلال الفترة الجارية، تنفيذا للتعليمات مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيرس كورونا.