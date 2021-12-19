أسعار حديد التسليح مستقرة في مصر اليوم الأحد

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها للشهر الثاني على التوالي في أسواق المحافظات، اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021، مقابل تذبذب واضح في أسعار الخامات المستوردة من الخارج لبعض مستلزمات الإنتاج الداخلة في منتج حديد التسليح بين الارتفاع والانخفاض.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم الأحد 19 ديسمبر، على الصعيد المحلي:

أسعار الحديد محليًا

- يُباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يُباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يُباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يُباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يُباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يُباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يُباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يُباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يُباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

سجّلت أسعار خامات حديد التسليح عالميًا تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض اليوم الأحد 19ديسمبر، على النحو التالي:

أسعار خامات الحديد:

- يُباع خام الحديد بسعر 117.75 مقابل 111 دولارًا.

- يُباع فحم الكوك بسعر 340 دولارًا.

- خُردة الصلب بسعر يباع بسعر 465 مقابل 470 يباع دولارًا.

- يُباع البليت بسعر 635 دولارًا.

- يُباع حديد التسليح بسعر 705 مقابل 715 دولارًا.

- يُباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا.

- يُباع المسطحات بسعر 790 مقابل 780 دولارًا.

- يُباع الرصاص بسعر 230707 مقابل 2184.0 دولار.

- يُباع النحاس بسعر 9437.5 مقابل 9199.5 دولار.

- يُباع الألومنيوم بسعر 230705 مقابل 2597.0 دولار.

الزيني: تراجع البناء في موسم الشتاء

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرارًا كبيرًا في أسعار مواد البناء، من أهمها الأسمنت والحديد والبويات والجبس.

وأرجع الزيني، أسباب الاستقرار إلى تراجع عمليات البناء من قبل الأهالي في موسم الشتاء التي تمثل 60% من حجم استهلاك مواد البناء في مصر.