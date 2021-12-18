سعر حديد التسليح في مصر اليوم.. استقرار متواصل لمدة شهر

واصلت أسعار حديد التسليح، استقرارها، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، محليًا في كل محافظات مصر، فضلًا عن استقراره على الصعيد العالمي، وذلك وفق ما أعلنته شركات حديد التسليح خلال الشهر الجاري.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم السبت 18 ديسمبر، على الصعيد المحلي.

أسعار الحديد محليًا

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

سجّلت أسعار خامات حديد التسليح عالميًا استقرار سعريًا، اليوم السبت 18 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:

أسعار خامات الحديد

- يباع خام الحديد بسعر 111 دولارًا.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارًا.

- خردة الصلب بسعر 470 دولارًا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارًا.

- يباع حديد التسليح بسعر 715 دولارًا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارًا.

- يباع الرصاص بسعر 2184.0 دولار.

- يباع النحاس بسعر 9199.5 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2597.0 دولار.

توصيات بشراء العقارات

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إنَّ شراء العقار والوحدات السكنية للاستثمار بعد زيادة حدة التضخم عالميًا من الاستثمارات المهمة حاليًا، بل ويعد من أهم الملاذات الآمنة، موضحًا أنَّه بالرغم من حالة التضخم الحالية، إلا أن تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد العقار مستقبلًا نتيجة للتضخم وارتفاع سعره.

وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حدوث تراجع كبير في حركة البيع والشراء بسبب تراجع ـعمال البناء خلال تلك الفترة وبسبب التقلبات الجوية في موسم الشتاء.