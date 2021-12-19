التفاصيل الكاملة للتقييم العشوائي لـ5 ابتدائي.. من وضع الأسئلة للتصحيح

أرسل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية، بتفاصيل الاختبار الذي يتم عقده على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، وإجراءات عقده وطرق نقل أوراق الأسئلة من المحافظات التي يطبق فيها الاختبارات، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، في عدد من المدارس، والتي يبلغ عددهم 345 مدرسة على مستوى الجمهورية فقط.

إجراء امتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات

وقال المركز القومي في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية والتي حصل «الوطن» على نسخة منه، إنه سيتم إجراء الامتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والتي تستهدف معرفة المهارات المعرفية وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب التي وصل إليها طلاب الصف الخامس الابتدائي.

وأشار الخطاب، إلى أن المركز القومي هو الذي سيضع أسئلة هذه الامتحانات، لتحديد نقاط القوة عند الطلاب والعمل على تعزيزها، ونقاط الضعف لعلاجها، من خلال المناهج الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد تدريب للمعلمين المشاركين في تطبيق الاختبار على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، في مقر المركز واستلام مطبوعات التطبيق.

تشديدات على سرية محتوى الصناديق وطرق فتحها واستلامها

وشدد المركز القومي، على مديري المديريات، بالتنبيه على جميع المتعاملين من مواد التطبيق ومطبوعاته بضرورة الالتزام بالحفاظ على سريتها وسلامتها، وعدم فتح كرتونة المدرسة إلا بمعرفة المطبقين الاثنين المكلفين بالتطبيق في تلك المدرسة وتسليمها بعد تطبيقها في نفس المقر، ولذات لجنة التسليم التي تسلموا منها أوراق التطبيق في الفترة من 23-26 ديسمبر.

وكلف المركز القومي للامتحانات المديريات التعليمية، بتشكيل لجنة ثلاثية بكل مديرية تعليمية تكون مهمتها التالي:-

- استلام الكراتين المخصصة لأوراق الأسئلة وحفظها بمكان مؤمن بالمديرية لمين تسليمها إلى المطبقين قبل موعد التطبيق بيوم.

- استلام ذات الصناديق من المطبقين بعد انتهاء عملية التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء بعد انتهاء اليوم الدراسي، وحتى نهاية يوم الأحد 26 ديسمبر.

- التأكد من سلامة محتويات الصندوق وتحميل كل البيانات «كتيبات الأسئلة استبيانات التلاميذ - استبيانات التلاميذ - استبيان مدير المدرسة - كشوف المناداه».

- التاكد من إغلاق الصناديق بشكل جيد، وتسفيرها إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالقاهرة بالنسبة للمحافظات.