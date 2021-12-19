أماكن سقوط الأمطار على المحافظات اليوم.. ومدينة مصرية تقع تحت الصفر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، أثناء ساعات النهار، فيما يكون باردًا على السواحل الغربية، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، مع تكوُّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرَد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط» على فترات متقطعة.

ويضيف خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة أيضًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح تنشط اليوم، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

حالة البحر اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب في حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح بين «60-70» كم/ ساعة وارتفاع الموج «2-4» أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

ووفق توقعات الأرصاد الجوية تراوحت درجات الحرارة بين 17 للكبرى و8 للصغرى في غالبية المحافظات، فيما سجلت مدينة كاترين درجة حرارة صغرة (-2) لتقع تحت الصفر.

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14