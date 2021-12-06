قرارات جديدة لتسهيل الإجراءات الإدارية للباحثين في جامعة الإسكندرية

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بمقر كلية العلوم، مع مجموعة من كبار الباحثين بجامعة الإسكندرية، والأعلى في تصنيف «h-index»، من كليات العلوم والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، والآداب، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي بالجامعة.

التواصل مع الباحثين المتميزين والاستماع إلى آرائهم

رحب رئيس جامعة الإسكندرية خلال الاجتماع بالسادة الباحثين، وأشاد بجهودهم المبذولة في تحسين منظومة البحث العلمي بالجامعة، التي تعد قاطرة التنمية لحل العديد من المشكلات والنهوض بالمجتمع، وأحد العناصر المهمة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالمياً.

واستمع رئيس الجامعة ونائبه خلال الاجتماع لأفكار ومتطلبات الباحثين، مؤكداً أن هذه الجلسة تهدف إلى التواصل مع الباحثين المتميزين والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والوقوف على كل المشاكل والتحديات التي تواجههم لعلاجها.

قرارات جديدة للباحثين في جامعة الإسكندرية

وأكد «قنصوة» وضع كل إمكانات وخبرات الجامعة في خدمة البحث العلمي وتوفير سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن، حتى لايعمل الباحثين في جزر منعزلة.

وأعلن «قنصوه» عن حزمة من القرارت المهمة لتسهيل الإجراءات الإدارية للباحثين بجامعة الإسكندرية والقضاء على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه الباحثين، ومن بينها انتهاء جميع الإجراءات الإدارية خلال 3 أيام عمل فقط، من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، فضلا عن توريد الأجهزة البحثية محلية الصنع خلال أسبوع فقط.

وأشار إلى أن الجامعة تعتزم تصميم برنامج «app» إلكتروني متخصص للباحثين بجامعة الإسكندرية، يتضمن بصمة إلكترونية «Electronic Signature» ليتمكن الباحثون من ملء كل الاستمارات الخاصة بمشروعاتهم ووضع البصمة الإلكترونية عليها دون الحاجة لمزيد من إهدار الوقت للباحثين.

فيما أكد الدكتور أشرف الغندور، أن تلك الجلسة تأتي في إطار التنافسية العالمية في مجال البحث العلمي، وتقديم الدعم لعلماء جامعة الإسكندرية وباحثيها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي وزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.